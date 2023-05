Favoritem letošní StarDance je podle bývalého porotce Richard Krajčo

Marek Dědík se sice v nejnovější řadě StarDance neobjeví, ale díky svým zkušenostem může predikovat, kdo s kým bude v páru, a dokonce i to, kdo má největší šanci vyhrát. Která dvojice má podle něj předpoklad stát se vítězem oblíbené taneční soutěže a proč?

Tanečník Marek Dědík naučil klouzat po parketu například herečky Pavlu Tomicovou a Jitku Schneiderovou a nebo farářku Martinu Viktorii Kopeckou. Tenhle profík, který je několikanásobný mistr České i Slovenské republiky, má pak o ideálním páru jasno. Tedy o tom, jak by měl vypadat. „Základem úspěchu je dát k sobě lidi, kteří k sobě půjdou fyzicky, a hlavně výškou. V tanci by mělo být zachováno pravidlo – vyšší muž a menší žena. A to musíte brát v potaz, že ženy tančí na podpatcích, které je o několik centimetrů prodlouží,“ prozradil Dědík zřejmý klíč k úspěchu pro web blesk.cz.

Vyhraje Eva Adamczyková?

Čtyřicetiletý tanečník ale poukazuje i na opak, a to sice, že by partnerka neměla být vůči partnerovi ani výrazně nižší. „Komplikovalo by jim to kroky, nestačila by mu délkou kroku a tančila v podstatě mezi jeho nohama. Měli by mít společná témata, naladit se na sebe a rozumět si. StarDance je taky o pochopení a respektu jeden ke druhému,“ pokračuje Dědík a nezdráhá se ani uvést své osobní tipy na to, kdo by mohl všechny předešlé požadavky splnit a stát se tak vítězem už dvanácté řady.

Co se týká žen, jeho favoritkou je snowboardistka Eva Adamczyková, za svobodna Samková. Sympatická sportovkyně má vysokou šanci na výhru i díky tomu, že je zvyklá na velkou fyzickou zátěž a co víc, jedno taneční číslo si už kdysi střihla. Stalo se tomu tak na předávání cen Sportovec roku, kde předvedla perfektní jive. Perličkou na celé situaci je, že mezi soupeři bude její manžel Marek Adamczyk.

Kubelková hlásí zdravotní potíže

Z mužů pak Dědík zmiňuje populárního zpěváka Richarda Krajča. Zde se ale nebavíme až tak o fyzických predispozicích, jako o těch fanouškovských. Marek Dědík by ke Krajčovi napároval sympatickou slovenskou sex bombu Dominiku Roškovou a potenciálně dává páru 80 % šanci na úspěch.

Kdo by naopak mohl mít problém, je Iva Kubelková. Soutěž ještě ani nestihla vtrhnout na televizní obrazovky a pětačtyřicetiletá bývalá modelka už hlásí potíže. V únoru si totiž vykloubila rameno, které se stále hojí a Iva se tak bojí, aby se jí zranění kvůli soutěži neobnovilo.

Zdroje: blesk.cz, Česká televize