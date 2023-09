Válka Adamczykových: Herec tanec ve StarDance přirovnal k bizarnímu koníčku

Letošní ročník populární taneční show StarDance přinese něco, co tu ještě nebylo. Ve stejné řadě bude totiž soutěžit manželský pár, který se tak utká o titul krále nebo královny tanečního parketu. Herec Marek Adamczyk tak změří síly se svou ženou, snowboardistkou Evou Adamczykovou. Kdo by čekal, že mezi nimi bude panovat nevraživost, nejspíš by se divil. Dočkal by se nanejvýš zdravé soutěživosti.

Ve StarDance se dosud divákům představilo celkem osmnáct sportovních hvězd. Dvanáct z nich má doma alespoň jednu olympijskou medaili a mezi nimi je také Eva Adamczyková, která se o titul královny tanečního parketu utká letos. Zatím dvěma sportovcům se StarDance podařilo vyhrát, a to lyžaři Aleši Valentovi a atletce Kateřině Baďurové. Jestli se k nim připojí také krásná snowboardistka, se teprve ukáže.

Jak sama přiznala, tanec je pro ni výzvou. Zatímco na sjezdovce je sama za sebe, na parketu najednou musí spoléhat na tanečního partnera a vzhledem k tomu, že je její tanečník Jakub Mazůch také zkušenější, mnohdy ho zkrátka musí poslechnout. Protože je poměrně paličaté povahy, není to pro ni vždy jednoduché.

Během tanečních tréninků se velmi často musí potýkat s tím, že jí něco nejde, což se na sjezdovce tak často nestává. “Snowboard je moje domácí prostředí. Na snowboardu taky řeším, že mi něco nejde, ale vím, co udělat, abych chyby neopakovala, co mám udělat pro to, abych se zlepšila. Na snowboardu jsem si jistá sama sebou. Ale na parketu ještě ne,” vysvětlila Eva Adamczyková, že v takových chvílích prožívá lehkou frustraci.

Tanec je jako hrát šachy

To její muž, herec Marek Adamczyk, má před sebou velkou výzvu. Ve StarDance má totiž šanci získat svou vlastní cenu, kterou by mohl doma vystavit vedle medailí své talentované manželky. Přestože ale ani jeden z nich není tanečník, tanec je pro jejich vztah velmi důležitý a stál na jeho samotném počátku.

“Tančím, když mám poblíž svoji ženu. To u mě funguje vždycky. Například na naší svatbě jsme spolu protančili asi sedm hodin v kuse. Nedělali jsme skoro nic jiného. To byl velmi intenzivní taneční zážitek. Tedy nejen taneční, samozřejmě. A pak si dobře pamatuji i na naše skoro první rande. Byl to koncert Monkey Business. I na něm jsme protančili střevíce,” zavzpomínal talentovaný herec, který se objevil například v seriálu Kukačky nebo pohádce Jak si nevzít princeznu.

Zkušenost se společenským tancem je to pro něj ale prakticky první a jak přiznal, otevřel se mu tím zcela nový svět. “Možná se dá moje dosavadní zkušenost ze StarDance trošku přirovnat k tomu, když jsem se začínal učit hrát šachy. Ten proces, kdy máte před sebou nějaký svět, vůbec mu nerozumíte a snažíte se ho rozlousknout, je vlastně podobný. Hledáte cesty, kudy do toho specifického světa proniknout, a narážíte na spoustu počátečního neporozumění. Ale pak se dostaví radost, když se to zlomí, přijdou první úspěchy a vy si pořídíte novou dovednost,” sdělil s úsměvem Marek Adamczyk.