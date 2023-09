Manželský souboj ve StarDance: Adamczyk tanec miluje, Eva je frustrovaná

Letošní ročník StarDance nabídne zcela ojedinělou dvojici soutěžících. Proti sobě se postaví herec Marek Adamczyk se svou manželkou, úspěšnou sportovkyní Evou Adamczykovou. Oba dva se už několik týdnů pečlivě připravují na start taneční soutěže.

Hvězda seriálů Kukaček a olympijská medailistka ve snowboardcrossu se dali na novou výzvu se vším všudy. Eva si prošla dokonce velkou změnou image. V soukromém životě dává přednost pohodlnému a sportovnímu stylu v oblékání, ve StarDance se z ní stala hotová princezna.

Herec tančí s královnou parketu

Adamczyk má za taneční partnerku čtyřnásobnou mistryni ČR v latinskoamerických tancích v mládežnické kategorii. Ve StarDance zářila například po boku herce Jiřího Dvořáka, společně s ním vyhrála devátý ročník a stala se tak královnou tanečního parketu. S Markem Adamczykem rozhodně nemá až tolik práce. Populární herec prozradil, že tanec byl vždy součástí jeho života. „Tančím, když mám poblíž svoji ženu. To u mě funguje vždycky. Například na naší svatbě jsme spolu protančili asi sedm hodin v kuse. Nedělali jsme skoro nic jiného. To byl velmi intenzivní taneční zážitek. Tedy nejen taneční, samozřejmě. A pak si dobře pamatuji i na naše skoro první rande. Byl to koncert Monkey Business. I na něm jsme protančili střevíce.“

Sportovkyně se trápí

To o trochu více se s tancem trápí jeho drahá polovička Eva. Úspěšná sportovkyně, dvojnásobná mistryně světa a čtyřnásobná Královna bílé stopy s uměním přeci jen nějakou dobu koketuje. Hraje v několika videoklipech své kamarádky zpěvačky Báry Polákové. Někdy s ní vystupuje i na koncertech. „Tanec je zábava i frustrace. Pořád mě tancování baví a jsem ráda, že jsem do StarDance šla. Ale dost často mě rozčiluje, že ještě netančím tak, jak bych chtěla. Doufám, že je na konci tunelu světlo, a těším se, že během prvního přímého přenosu uvidím záběry z našich počátečních tréninků a uvědomím si tu změnu, ten posun v tom, co jsem se dokázala od Jakuba naučit,“ chválila svého tanečního partnera. Její tanečník Jakub Mazůch patří k opravdovým hvězdám svého oboru. Tanci se věnuje od šesti let.

Zdroj: Česká televize