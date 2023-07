Vacula s Besky už svou lásku neskrývají: Romantické focení na balkóně

Na začátku letošního roku se provalilo sladké tajemství, že vítězka MasterChefa 2021 Veronika Beskydiarová známá pod přezdívkou Besky randí s hvězdou seriálu Zlatá labuť Adamem Vaculou. Hrdličky se ukázaly na filmovém festivalu v Karlových Varech a předvedly vášnivou scénku na balkóně.

Adam Vacula na sebe strhnul pozornost veřejnosti hlavně díky své roli v seriálu Zlatá labuť. Sympatický herec se před časem zamiloval do Veroniky Beskydiarové alias Besky, a ačkoliv zpočátku svůj vztah tajili, dnes už se hrdě ukazují na společenských akcích jako pár.

Zamilovaná dvojice si nenechala ujít filmový festival ve Varech. V pondělí se společně objevili na červeném koberci v hotelu Thermal na slavnostní premiéře filmu Bod obnovy.

"Tento svátek filmu si užíváme neskutečně i díky tomu, že Adam byl součástí dlouho očekávaného českého sci-fi filmu Bod obnovy. A všechny aktivity, které jsme spolu prožili, se nejvíce týkaly podpory tohoto skvělého díla, dva dny jsme neprožívali nic jiného. Jako doprovod jsem na něj byla velmi hrdá a pro Adama to byla neuvěřitelná čest," svěřila se Expresu Veronika. Na slavném KVIFFu se pak zdrželi až do středy a dokonce stihli jedno žhavé focení na balkóně.

Vše začalo díky seriálu Zlatá Labuť

"Fotili jsme sérii fotek se skvělou Lenkou Hatašovou, pro společný rozhovor do iDnesu," prozradila Veronika Beskydiarová výše zmíněnému webu, co stálo za její vášnivou scénkou na hotelovém balkónku s polonahým Adamem Vaculou.

Herec a kuchařka se seznámili prostřednictvím sociálních sítí. Besky totiž začala lajkovat příspěvky seriálu Zlatá labuť, v němž Vacula ztvárňuje prvorepublikového gentlemana Petra Kučeru.

"V příspěvcích, které se začínaly objevovat na profilu Zlaté labutě, jsem si všiml, že to někdo olajkoval. Tak jsem se podíval, kdo to je. A začal jsem té osobě psát," svěřil se po uši zamilovaný herec v rozhovoru pro TV Nova. "Všechno je skvělé. Říkám si, že nevím, zda to může být ještě lepší," uzavřela nadšeně Beskydiarová, která má oči jen pro svého nového přítele.

Besky po boku Vaculy září štěstím