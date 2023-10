Besky žárlí na Vaculu: Můj chlap obšťastňuje jiné ženy, tvrdí

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová patří k nejvíce stylovým párům českého showbyznysu. Půvabná kuchařka okouzlila herce hned na první pohled. Jejich láska vznikla přitom velmi netradičním způsobem, dohromady je dala sociální síť.

Třicetiletá vítězka MasterChefa si prošla náročným životním obdobím. Manžel půvabné kuchařky neunesl údajně její slávu a tak se museli krátce po konci soutěže MasterChef rozvést. Uhrančivá Slovenka po rozvodu razantně změnila vizáž. Nyní po boku nového partnera vypadá lépe než kdy dříve.

Láska z Instagramu

Kdo by předpokládal, že jiskra mezi Besky a Vaculou přeskočila na nějaké společenské akci, ten se spletl. Sympatický herec oslovil hvězdu kuchařské show přes Instagram. „Když přihodila lajky na instagramovém účtu Zlaté labutě, podíval jsem se na její profil. Doslova mi učarovala, takže jsem jí hned napsal. Nevěděl jsem, že píšu vítězce MasterChefa. Zeptal jsem se jí, jestli by nechtěla přijít na představení. Hned nekývla, takže jsem musel psát dál a trochu se snažit,“ rozpovídal se o jejich seznámení v rozhovoru pro Idnes. O své partnerce mluví v samých superlativech. „Smysl pro humor a to, že jí nic není svaté. Je to krásná, chytrá, cílevědomá žena. No a samozřejmě jsem si zamiloval její slovenštinu,“ prozradil čím ho uhranula.

Zdravá žárlivost

Adam a Veronika jsou ze zcela rozdílných prostředí. Zatímco Besky řádí v kuchyni, Adam je hvězdou filmů a seriálů. Společně se do svých světů zasvěcují. „Ukazuje mi filmy, které jsem nikdy neviděla, vždycky jsem si vystačila s milovanými horory. Teď sjíždíme kultovní snímky z minulých dekád. Jen u toho někdy usnu, což mu vadí,“ nastínila Besky jak společné tráví volný čas. Jak už zmínil Adam, Veronika je fanynkou seriálu Zlatá labuť. Ne všechny scény se jí ovšem líbí. „Jak já bych se chtěla dívat, jenže copak to jde, když tam můj chlap obšťastňuje jiné ženy a je tak přesvědčivý? To je nadsázka, i když... Kdykoli jsem měla čas, dívala jsem se. Je to nádherný seriál a Adam si v roli Petra Kučery vede fantasticky. Někdy musím sama sebe upozorňovat, že Petr není Adam,“ řekla s nadhledem.