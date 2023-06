Tajný poměr trval roky: Abrhám Šafránkovou před Urbánkovou dlouho skrýval

Bez sebe neudělali ani krok, dokonce prý nepřijímali role, pokud si ve snímku nemohli zahrát oba dva. Byli jedno tělo, jedna duše. Abrhám svou milovanou manželku přežil o necelý rok. Ze začátku ale jejich vztahu nikdo nedával příliš šancí.

Kdo by nemiloval legendární Popelku v podání Libušky Šafránkové, která baví všechny generace už pěknou řádku let. Když hvězda filmového plátna před dvěma lety zemřela, celá republika se zahalila do černého sukna.

Krásná herečka Libuška Šafránková se seznámila se svým budoucím manželem Josefem Abrhámem, když chodila na konzervatoř. Abrhám, o třináct let starší, už byl uznávaným hercem a hlavně v té době partnerem zpěvačky Nadi Urbánkové.

S tou se nejednalo o žádný románek, ale o několikaletý vážný vztah, ve kterém pár plánoval dokonce postoupit na další level a založit rodinu. Nic z toho se ale nakonec nekonalo, protože se herec do Šafránkové zamiloval a vztah s ní nebyl schopen ukončit.

Abrhám zlomil Urbánkové kvůli vztahu se Šafránkovou srdce

Trvalo dva roky, než se k lásce k mladičké začínající herečce přiznal. Tedy přiznal, Urbánková se o poměru dozvěděla od své kadeřnice, která už se nemohla dívat na to, jak její kamarádce nasazuje parohy. Naďa tehdy nelenila a po obrovské scéně se s Abrhámem rozešla. Nikdy mu však jeho zradu neodpustila.

Šafránková a Abrhám se roku 1976 vzali a do hereččiných posledních dnů patřily mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Když tedy v roce 2014 musela podstoupit operaci, při níž jí byl odstraněn nádor na plicích a část plicního laloku, Abrhám se o ni staral ze všech sil. Přál si, aby se Libuška šetřila a ta od té doby nevzala žádnou další roli.

Už tehdy nebyla operace procházkou růžovým sadem a herečka se musela naučit píchat si injekce.

„Musela jsem se naučit používat injekční stříkačku. Měla jsem nejdřív trému, ale sestřička, která mě to učila, řekla, že si mám myslet, že třeba dávám prádlo do pračky. Je to činnost jako každá jiná…,“ prozradila tenkrát Blesku.

Abrhám po smrti své ženy velmi sešel a brzy také zemřel

Po několika letech se zdálo, že je rakovina zažehnána a že si herečka užívá podzim svého života obklopena milující rodinou. Nebyla to ale pravda, i když se možná ona cítila lépe, její manžel chřadl a chátral. Už tak vyčerpaná Libuše se mu snažila dát co největší péči a podporu.

Ještě v den 68. narozenin uspořádala Libuška malou oslavu pro své nejbližší, protože se další den chystala do nemocnice na předem plánovaný zákrok. Nikdo však nečekal, že ho její tělo nevydrží a herečka zemře. Byl to šok nejen pro veřejnost, ale i pro její rodinu, která vůbec netušila, že je to s ní tak zlé.

Na pohřbu se ukázalo, že s jejím manželem je to však také drsné a že stojí na hranici života a smrti i on. Do kostela byl dopraven na invalidním vozíku a na jeho tváři bylo znát, jak je mu zle a působil také dosti dezorientovaně. Nikoho tak nepřekvapilo, že svou milovanou ženu přežil pouze o necelý rok.