Hanychová o zásnubách s Dopitou: Na prstě stále nosí prsten od Prachaře

Agáta Hanychová po rozchodu s Jaromírem Soukupem našla útěchu v náruči své bývalé lásky Miroslava Dopity, se kterým má syna Kryšpína. Influencerka září štěstím fanoušci na jejím Instagramu dokonce začali spekulovat, zda se hrdličky nezasnoubily. To ale zatím trojnásobná maminka neplánuje a na svém prsteníčku navíc nosí prsten od bývalého manžela.

Agáta Hanychová po rozpadu vztahu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem nezůstala dlouho na ocet a dala se dohromady se svým bývalým snoubencem Miroslavem Dopitou.

Trojnásobná maminka v poslední době jen kvete a stále častěji dostává od sledujících na sociální síti dotazy, zda bude svatba. Doslova poprask pak vzbudila svým prstenem na levém prsteníčku. "Tak tady zase probíhá davové šílenství. Holky, tenhle prstýnek, proboha, nosím od té doby, co se narodila Mia. Ten je za Miu," uklidnila své fanoušky s tím, že prsten dostala od exmanžela Jakuba Prachaře.

"Nebudu říkat, že jsme se do sebe náhle zamilovali. Ani mluvit o tom, jestli jsme zamilovaní. Procházeli jsme oba těžkým obdobím a našli v sobě vzájemnou útěchu. Myslím si, že je to nejrozumnější řešení. Jak se celý národ směje, tak neumím být sama, což přiznávám. Je to tak. Ač jsem sama celou dobu," okomentovala nedávno svou staronovou lásku v rozhovoru pro Extra.

Opora v těžkých dobách

Agáta Hanychová má s Jaromírem Soukupem od jejich rozchodu vztahy na bodu mrazu a o to více nyní influencerka oceňuje přítomnost Miroslava Dopity. Ten ji psychicky podporuje v době, kdy ho nejvíce potřebuje.

Majitel TV Barrandov totiž hodlá získat dceru Rózu do vlastní péče a to je pro trojnásobnou maminku obrovsky stresující. Hanychová si opakovaně stěžovala v živých vysíláních, jak špatně snáší odloučení od své holčičky.

Agáta nesouhlasí ani se střídavou péčí a tvrdí, že se Soukup o jejich potomka nestará a raději se věnuje práci. "Místo toho, když měl být s Rózou, kterou jsem mu musela dát, točil svůj 300. díl seriálu trapnost na TV Barrandov. Kde byla holčička, mi ani neřekl. A takhle funguje český stát," nebrala si servítky se svým bývalým partnerem. Necháme se tedy překvapit, jak bude scénář této ostře sledované telenovely pokračovat.

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová jsou ve válce