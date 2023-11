Julien Dimitrov 15. 6. 2018 clock 4 minuty video

Umíte si představit, že si takhle plavete v moři, když v tom vás za vaši chloubu chňapnou dvě řady neskutečně ostrých zubů a v mžiku máte po tom, co vás určuje mužem? No, je to nesmírně děsivá a především bolestivá myšlenka. Přesně tohle se ovšem stalo na brazilském pobřeží osmnáctiletému chlapci! Přejděte do galerie a zjistěte, jak se to stalo. Ale pozor! Může vás zabolet v rozkroku

close info winto zoom_in žraločí penis Osmnáctiletý Jose Ernestor De Silva si užíval volný čas se svými kámoši na pobřeží poblíž přístavního města Recife. close info winto zoom_in žraločí penis I přes několik výstražných cedulí varující před útoky žraloků se chlapci rozhodli plavat dál, než bylo povoleno. Tradičně se na pobřeží máte držet břehu, kluci ale kašlali na nějaká pravidla. A to se jednomu z nich stalo osudným. Sotva plavčíci varovali Joseho, aby se vrátil k břehu, se z mořkých hlubin rychlostí blesku vyřítil žralok tygří a zakousl se tam, kam by si to žádný muž na světě nepřál. close info winto zoom_in žraločí penis Jeho přátele mu okamžitě pomohli na břeh, zatímco se k nim hnala pobřežní hlídka. Náhle se kolem chlapce utvořila velká skupina čumilů i těch, co se snažili pomoci. Plavčíci mu kolem pasu obmotali látku, aby přestal krvácet. Chlapce ihned odvezli do nejbližší nemocnice, během převozu však prodělal infarkt. Poté ho převezli do jiné, vybavené na těžká zranění a traumata, chlapec podle mediků prodělal během transferu další srdeční příhodu. close info winto zoom_in žraločí penis Po převozu do nemocnice Joseho ihned připravili na operaci. I přes velmi rychlé postupy museli doktoři amputovat zbytek penisu, nedokázali z něho nic zachránit. ,,Žraločí kousnutí amputovalo Joseho penis. Ztratil spoustu krve a nyní je v kritickém stavu, je pod neustálým dohledem,“ prozradil doktor těsně po operaci. close info winto zoom_in žraločí penis Joseho matka, Elisangela dos Anjos, řekla portálu Brazil‘s JC, že její syn odešel se svým bratrem na pláž bez jejího vědomí. close info winto zoom_in žraločí penis ,,Dozvěděla jsem se to až poté, co mi jeho bratr Ezequiel volal z pláže těsně po nehodě,“ prozradila s pláčem Joseho matka, která je s ním v nemocnici. ,,Šel potajmu,“ vysvětluje Joseho matka, ,,protože ví, co si o tom místě myslím. Je hrozně nebezpečné, ty varování o žralocích tam nejsou jen tak.“ close info winto zoom_in žraločí penis ,,Ten den jsem se o něj nebála, protože jsem myslela, že je někde jinde. A když mi volal Ezequiel, začala jsem šílet. Všichni sousedi mě slyšeli hystericky řvát.“ ,,Není to poprvé, co se na tom pobřeží udál žraločí útok,“ řekl jeden z plavčíků den po útoku na Joseho. ,, Ve skutečnosti se podobná nehoda stala zhruba před měsícem,“ dodal. close info winto zoom_in žraločí penis A měl pravdu, patnáctého dubna se žralok tygří zakousnul do nohy a ruky pětatřicetiletého Pabla de Mela. close info winto zoom_in žraločí penis Pablova noha i ruka musely být amputovány, žralok je svými silnými čelistmi roztrhal na kusy a poškodil tak, že nebylo jiného řešení. Pablo se ze šoku stále dostává, určitě ale není tak zničený, jako Jose. Žralok je považován za bezcitného a chladnokrevného lidožrouta. Tyhle představy podpořilo nespočet filmů o žralocích, v čele s hity jako Čelisti. Opak je však pravdou. Žraločí útoky jsou nesmírně vzácné. close info winto zoom_in žraločí penis Je větší šance, že na vás zaútočí vaše kočka a sežere vám obličej, nebo že vás zabije padající záchodové prkýnko z nějaké vesmírné stanice, než ze vás kousne žralok. Pro pobavení pár statistik: close info winto zoom_in žraločí penis V roce 1996 zranily v USA toalety více než 43 000 lidí. V ten samý rok zranily kbelíky a vědra na 11 000 američanů, o něco nižší výsledek, a to 2600 lidí, zranily osvěžovače vzduchu. Kolik si myslíte, že způsobili žraloci zranění? 13. Jose Ernestor byl jeden z těch málo nešťastníků, kteří se neobjevili ve špatnou chvíli na špatném místě, ale neuposlechli varování a riskli život, protože se chtěli předvést před kámoši a být za frajírky. Inu, takové chování něco stojí. Někdy peníze, někdy… penis. close info winto zoom_in žraločí penis Moc vás to nevyděsilo? Tak v tom případě jste žena. Pro vás tu máme útoky zachycené na videu: Zdroj: Youtube

