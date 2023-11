Kafe Redakce 25. 8. 2017 clock 1 minuta gallery

Dnes je to dvacet let, co v Paříži zemřela snad všemi milovaná Diana, princezna z Walesu, a její přítel Dodi Al-Fayed. Kdo ale byli kromě něj další muži v jejím životě? Nebudeme teď mluvit o princi Charlesovi a jejich dvou synech Williamovi a Harrym, ale zaměříme se její milence a přítele.

#clanek|3515697|3521660# Za prince Charlese se Diana provdala v katedrále sv. Pavla 29. července 1981 a jejich manželství trvalo až do 28. srpna 1996, kdy byli oficiálně rozvedeni. Krize v jejich vztahu ale nastala už v druhé polovině 80. let, ovšem zvěsti o jejich nesouladu se staly oficiálními až 9. prosince 1992, kdy tehdejší předseda vlády John Major oznámil parlamentu, že Charles a Diana žijí odděleně. close info profimedia.cz zoom_in Diana, Charles a jejich děti William a Harry na návštěvě v Itálii v roce 1985 Už během jejich manželství se objevily spekulace, že biologickým otcem Harryho je někdo jiný. To ovšem Diana odmítala a jak to bylo, se už asi nedozvíme... A s kým si tedy byla tato veřejně známá osobnost velmi blízká a o kom se jako jejím milenci jen spekulovalo? Dozvíte se v galerii. Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!

tag Diana Facebook Lady Paříž Smrt Wales

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít