Vtipné přešlapy řidičů: Tak tihle lidé by si již za volant sednout vážně neměli. Co říkáte?

Každý si o sobě myslí, že je skvělý řidič. Tedy většina z nás. A najednou se stane nepředpokládaná situace, kterou nezvládneme, a nehoda je na světě. Těmto lidem se něco podobného stalo a naštěstí se vše obešlo bez zranění jen s pár zničenými blatníky.

"To stihnu!" říkal si asi řidič z obrázku. Nestihnul... Taky vám občas při řízení zůstává rozum stát a říkáte si, jak někdo mohl dostat řidičák, když se na silnici chová tak, jak se chová? V naší fotogalerii najdete vtipné následky nešikovnosti některých jedinců, které snad ani není možné nazvat řidiči. Všechny se naštěstí obešly bez vážnějších zranění.

Jen nějak nechápeme, proč se někdo se svým kiksem ještě dokáže s úsměvem vyfotit a ještě to s vtipným komentářem nasdílet na sociální sítě. Vy ano? Leda by auto dostali jako firemní a tak jim na něm zase tolik nezáleží, protože s jejich vlastním by si snad tohle nedovolili.

