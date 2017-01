Pověsili byste si takový kalendář slizounů na zeď? Tyto fotky vás vážně dostanou!

V kalendáři může být skutečně každý. Důkazem jsou tyto fotografie. Zcela tuctoví muži na nich odhodili stud a zřejmě i rozpaky a odhalili víc než byste očekávali. Hned dvě partičky si udělaly legraci samy ze sebe. Peníze z prodeje kalendářů se obě skupiny rozhodly věnovat potřebným.

Štamgasti z britského Derbsu pojali svůj kalendář na rok 2017 velmi odhaleně. Na černobílých kolorovaných fotografiích pózují v jejich oblíbené hospůdce zakryti jen pár proprietami. Výtěžek z jeho prodeje hodlají dát na charitu Coach and Horses v Draycottu.

To partička farmářů z JAR do nahoty jít nechtěla, ale vynahrazuje ji takovými sexy pózami, za něž by se nemusela stydět žádná ze světoznámých modelek. I oni chtějí peníze věnovat na dobrou věc.

Ačkoliv jsou jejich úmysly čisté, tak tohle už je vážně za hranicí...

