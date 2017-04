NEJVTIPNĚJŠÍ TETOVÁNÍ: Tyhle výtvory vás ROZESMĚJÍ až K PLÁČI!

Lidé si zkrášlují své tělo vším možným - od šperků po těžko nositelné oblečení. Pokud chtějí něco trvalejšího, tak holdují třeba piercingu a nechávají si propíchnout kde co. Pak jsou tu ale ti, kteří zdobí své tělo kresbami pod kůži. My jsme pro vás na internetu našli ty nejvtipnější kérky, které si nechali lidé vytetovat na své tělo.

Líbí se vám, když má muže nebo žena tetování? Někteří tatéři by se ale neměli do této práce vůbec pouštět, protože jejich výtvory pak hyzdí těla jejich obětí celý život. Pak jsou tu ale umělci, co skutečně odvádí skvělou práci, a u těch je pak radost nechat si na tělo vytetovat něco originálního a vtipného.

Do galerie jsme pro vás sesbírali jak velmi povedené, tak zmršené práce těchto umělců. A zaručeně vás pobaví. A jakou "kérku" máte vy? Hrajete si na drsňačku, nebo vám zdobí tělo něco romantického? Napište nám.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!