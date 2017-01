NEJOHEBNĚJŠÍ ŽENA SVĚTA: Neuvěříte, co dokáže se svým tělem!

Pokochejte se neuvěřitelnými snímky této křehké blondýnky v krkolomných pozicích, v nichž se předvádí oděna jen do přiléhavých barevných oblečků z lycry v novém kalendáři na rok 2017 s názvem "Dokonalost v čtverci".

Dvaatřicetiletá bývalá ruská gymnaska Zlata předvádí na fotografiích v galerii, jak neobyčejný má talent. Tato nejohebnější žena světa získala svůj titul poté, co se dokázala nasoukat do krabice o rozměrech 50 x 50 cm. Na fotografiích si "vlezla" do většího prostoru, přesto je naprosto neskutečné vidět, co dokáže se svým tělem.

Kdo z pánů by se s ní nechtěl seznámit, nebo ji dokonce "sbalit", když navíc od roku 2011 drží rekord s největším počtem otevřených pivních lahví v jedné minutě s použitím pouze nohou zapsaný v Guinessově knize rekordů? 172 centimetrů vysoká umělkyně rozpoznala svůj talent ve čtyřech letech, kdy se vrhla na cvičení, a s dráhou hadí ženy začala už v šesti v cirkusové škole.

