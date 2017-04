Když lenost pozvednete na vyšší úroveň: U této galerie KRÁLŮ LENOCHŮ umřete smíchy

Nešli jste dnes cvičit a říkáte si, že jste pořádně líní? Pak vězte, že to není nic proti tomu, co předvádí jiní lidé, jejichž fotky jsme pro vás sesbírali do galerie. Oni totiž dokázali lenost pozvednout na vyšší stupínek vedoucí k naprostému nic nedělání.

Každý má občas chuť nic nedělat, ale musíme se překonat a ten koš vynést, nebo prádlo z pračky pověsit. Ovšem co předvádí někteří jedinci, to už je do nebe volající. Vždyť pro ně je i moc práce držet telefon, a tak neváhali využít všemožných vychytávek, aby si i toto usnadnili. Pobavte se při prohlížení těchto králů a královen všech lenochů.

