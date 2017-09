Tento zajímavý experiment má poukázat na problém touhy žen po „ideální“ postavě. Nejslavnější světové Plus Size modelky si nechaly „vylepšit“ své nestandardní proporce ve Photoshopu. Takto by vypadaly, kdyby se živily klasickým modelingem. Připadají vám krásnější?

„Má postava by se dokonalému tělu měla šanci přiblížit, pokud bych se uvázala k celoživotnímu odříkání jídla, každodenní tvrdé dřině v posilovně a pravděpodobně i chirurgickým zákrokům. To ale nechci. Mám ráda své tělo takové, jaké je, a domnívám se, že i většině mužů takto připadám přitažlivá. Ženy vnímají krásu jinak než muži. Ženský pohled je daleko více ovlivněn tlakem médií a diktátem módy. Doufám, že trend nepřirozené štíhlosti, který ještě stále v současné době vládne dnešnímu světu, brzy ustoupí do pozadí a byla bych ráda, kdyby i náš projekt k tomu alespoň částečně přispěl,“ okomentovala fotografie Tes Holiday, jedna z nejlépe placených Plus Size modelek na světě.

