FOTOGALERIE: Tohle byste při nakupování rozhodně nechtěli potkat!

Až si prohlédnete naší galerii, tak možná budete děkovat tam nahoru, že jste se narodili do té normálnější části světa. U nás totiž naštěstí běžně nepotkáváme taková individua jako třeba v Americe. O té se říká, že si tu každý může dělat, co chce ve smyslu, že si může na sebe navléci cokoliv a přesto se nestane terčem posměchu. Není to až tak úplně pravda, nicméně Američani jsou už zřejmě zvyklí, že někteří z nich si jdou svou cestou hlava nehlava.

Posuďte sami, jestli je takové zpestření při nákupech pro vás to pravé. My se přiznáme, že opravdu nemusíme mít všechno...

