Přiznejme si, že každý z nás má fotku, kterou by rád schoval hluboko do šuplíku před celým světem. Ale co taková královská rodina, na níž číhají denně desítky fotografů čekající na jejich sebemenší přešlap? A že se jim snímky občas opravdu povedou, se přesvědčte sami v naší galerii.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!