Denně čteme a vidíme nejrůznější návody pro ženy, jak se správně namalovat, učesat a vytvořit tak dokonalý vzhled. Tahle mladá dáma to ale vzala po svém a její mejkap tutoriály baví celý český internet. Přesvědčte se sami. Stojí to za to!

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!