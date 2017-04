CHYBY ŘEMESLNÍKŮ: Tohle MOHL vymyslet a REALIZOVAT leda OPRAVDOVÝ CHYTRÁK

Říkáte si, že je řemeslník, co k vám přišel vyměnit dlaždičky do koupelny, fakt "šikula", protože je každá jiná? Tak to není nic proti tomu, co jsme našli na internetu. Protože práci, kterou tito profíci dokážou vydávat za správně odvedenou, je vážně jedině k smíchu.

Zavolali jste si někdy řemeslníka, a pak jste mu nechtěli zaplatit, protože odvedl fušeřinu? Tak to není nic proti tomu, co jsme pro vás zařadili do naší galerie. Prohlížení těchto fotografií vás určitě pobaví a nenechá na pochybách, že za řemeslníka se může označit skutečně kdokoliv.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!