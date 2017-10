10 NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH SEKT světa: Jejich PŘÍVRŽENCI kvůli víře i MASOVĚ VRAŽDILI!

Když se řekne sekta, tak si představíte něco negativního. Jedná se o náboženské společenství stojící většinou kolem charismatického vůdce, který přichází s vlastním systémem výkladu světa. Většina je mírumilovných, ale jsou tady i taková společenství, jejichž členové byli týráni, a nebo i vražděni ve jménu vyššího zájmu. Podívejte se do galerie a na video, která to jsou.

Je děsivé, co jsou někteří lidé schopni udělat, protože věří, že je to správné. Ovšem, co se děje v těchto sektách, které jsme pro vás sesbírali do galerie, to je nad rámec jakýchkoliv norem. Přečtěte si o těchto hrůzných případech a co se stalo.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!