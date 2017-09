Zapomeňte na dýňovou polévku, zkuste DÝŇOVÉ DEZERTY!

Sladký dýňový koláč

Co budete potřebovat: 370 g hladké mouky, 140 g vychlazeného másla, 3 lžíce vody, 1 lžíce cukru, špetku soli, hrst fazolí na vysypání; na náplň: 1 menší dýni, 175 g cukru, 180 ml smetany ke šlehání, 55 g meruňkového džemu, 3 vejce, 2 lžíce hnědého cukru, 1 lžíce kukuřičného škrobu, 2 lžičky mleté skořice, špetku mletého zázvoru, špetku soli

Postup:

1. V míse smícháme mouku, cukr a sůl. Přidáme máslo a vznikne drobenka. Do ní přidáme vodu a promícháme. Pokud je těsto suché, přilijeme ještě vodu. Těsto vytvarujeme do bochánku, zabalíme do fólie a vložíme alespoň na hodinu do lednice. Před dalším použitím pak těsto necháme dojít do pokojové teploty.

2. Vymazanou a vysypanou koláčovou formu vyložíme těstem a vložíme na 15 minut do mrazáku.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu s těstem vyložíme pečicím papírem, zatížíme fazolemi, aby se těsto nezvedlo při pečení, vložíme do trouby a pečeme asi 15 minut. Po upečení necháme vychladnout a vyjmeme fazole. Pak korpus vložíme znovu do trouby a pečeme dalších 15 minut. Po upečení necháme úplně vychladnout a teplotu v troubě snižíme na 150 °C.

4. Dýni očistíme, nakrájíme na menší kousky, v hrnci rozvaříme a poté rozmixujeme. V míse smícháme oba cukry, škrob, skořici, zázvor a sůl. Přimícháme vychladlé pyré, obě smetany a vejce. Těsto ve formě potřeme marmeládou a vlijeme do něj dýňovou náplň. Koláč znovu vložíme do trouby a pečeme asi 1 hodinu.

5. Po upečení necháme koláč úplně zchladnout a podáváme jej dobře vychlazený.