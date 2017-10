VIDEORECEPTY: Luxusní SLANÉ KOLÁČKY a TYČINKY: Tipy na EFEKTNÍ VEČEŘI, nebo pohoštění pro přátele

Hledáte snadné a přitom velmi povedené recepty na pohoštění pro přátele, nebo rychlou večeři pro vaše ratolesti? Pak právě pro vás jsme připravili dva tipy - skvělé slané koláčky a smažené tyčinky s párky. Na talíři vypadají velmi efektně a všichni jedlíci si je určitě zamilují.

Někdy je to pěkná dřina najít něco, co by vám chutnalo a navíc to i dobře vypadalo. Ale tyto dva recepty splňují obojí. Jsou skvělé a navíc rychle hotové. Podívejte se na videa a do galerie, jak se oba recepty připravují.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!