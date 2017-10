VIDEORECEPTY: 13 skvělých a jednoduchých SENDVIČŮ: Tipy na SNÍDANI, nebo VYDATNOU VEČEŘI

Máme pro vás hned třináct tipů na vydatné a velmi dobré senviče, které si můžete připravit k snídani, nebo jako vydatnější večeři. Ve videu najdete podrobně popsáno, jak si je připravit. Rozhodně to stojí za to a na své si přijdou i vegetariáni.

Chystáte se na nějakou delší túru, při níž vám určitě vyhládne? Pak si do batůžku přibalte i některý z těchto skvělých sendvičů. Jsou výborné a zaručeně vás zasytí, takže budete moci dojít až do cíle. A pozor, ve videu najdete i jeden bonusový recept, který se hodí pro ty, co nemusí sladké dorty. To stojí za to, podívat se až do konce.

