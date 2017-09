VIDEONÁVOD: Udělejte si z JÍDLA POŽITEK i PRO OKO! Nazdobte si DOBROTY jako profíci

Někdy je těžké přimět dítě, aby jedlo vše, co byste chtěli. Někdo ho nutí násilím, jiný zase vymýšlí nejrůznější nápady, aby se ratolesti jídlo líbilo a chtělo ho proto sníst. Podívejte se na videonávod, jak připravit dobroty, které budou lahodit jeho očku a zaručeně se po nich bude moci utlouct.

Co je zdravé, to je většinou pro děti rovnítkem pro to, co nebudou jíst. My jsme pro vás ale našli skvělé vylepšení, které vám pomůže s nechutenstvím vašeho dítěte. Po takto nazdobených pokrmech určitě sáhnou a rozhodně jim zachutnají. Podívejte se na podrobný videonávod, jak se dají takové laskominy připravit.

