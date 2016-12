Vánoce nebaví každého: 6 tipů, jak vyzrát na vánoční depresi

Vánoce nejsou jen svátky radosti a rodinných setkání. Více lidí, než by se mohlo zdát, totiž trápí úzkosti a deprese. Díky tomu také stoupá počet sebevražd. Jste sama? Nezoufejte! Poradíme vám, jak s depresí bojovat!

Vánoční atmosféra na vás útočí ze všech stran. Již od konce října se supermarkety začínají předhánět v prodeji ozdob, kolekcí a dárků, mluví se o nich v televizi, vycházejí speciální sváteční vydání časopisů – zkrátka a dobře: Vánocům se nevyhnete. A tak každý rok čím dál tím více lidí, kteří jsou sami, anebo řeší rodinné či finanční problémy, upadá do depresí. Jen těžko totiž zvládají fakt, že svátky nemají s kým strávit, nemají si s kým popovídat. „Každý člověk to řeší individuálně. Někdo si třeba otevře láhev alkoholu, nebo si vezme prášek, tím se ale samota spíše prohlubuje, než řeší. Nevýhodou na tomto řešení je, že účinek jakékoliv drogy pomine a problém je potom větší a horší,“ vysvětluje psycholožka Ivana Lenerová.

Jak se tedy bránit vánočním depresím?

1. Nepodléhejte jim

V první řadě jim zkuste nepodlehnout. I když se na Štědrý den budete cítit osamělejší než kdykoli jindy, udělejte si pohodový večer. Nedívejte se na zprávy, kde ještě více idealizují rodinnou pohodu. Raději si pusťte pěknou komedii (nejlépe se zcela nevánoční tématikou) a dejte si sklenku dobrého vína.

2. Pomozte potřebným

I když se cítíte mizerně, vězte, že na světě jsou na tom lidé mnohem hůř než vy. Nejen, že nemají partnera, ale mnohdy ani jídlo či střechu nad hlavou! Navštivte proto během Vánoc nějakou charitativní akci a kupte pár hraček třeba dětem z dětského domova. Uvidíte, že budete mít hned lepší pocit díky vědomí, že jste učinila dobrý skutek.

3. Neopíjejte se, ani nepřejídejte

Sklenka dobrého vína vás dostane do správné nálady. Celá láhev nebo dokonce několik už ale ne. S alkoholem to proto nepřehánějte. Útěk k němu není řešení. Navíc byste druhý den procitla do ještě horší reality. Stejně tak je tomu s jídlem. Pokud se budete přejídat, abyste otupila smysly, upadnete záhy při pohledu do zrcadla do další deprese nad kily navíc. Jezte a pijte proto tak, abyste se cítila příjemně. Spíš než velké množství si dopřejte něco, co máte doopravdy ráda.

4. Zajděte si na masáž

Možná se vám to nezdá, ale příjemná masáž vás přivede na jiné myšlenky a skvěle uvolní. Vyberte si vonnou olejovou, anebo přímo čokoládový zábal a uvidíte, že se budete hned cítit lépe.

5. Investujte do sebe

Běžte se projít do obchodů, které nabízejí zajímavé slevy. Neváhejte a kupte si něco pěkného na sebe. Využijte vánoční období k tomu, že se budete rozmazlovat. Nemyslete na něj, ale na sebe. Zajděte si ke kadeřnici, nechejte si udělat nehty. Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Možná hned po novém roce potkáte toho pravého!

6. Přečtěte si vtipy

„Tak na to mám tak právě náladu,“ říkáte si. Ale vězte, že za zkoušku to stojí. Pokud jste bez partnera, pak vás určitě rozesmějí anekdoty o mužích.