ÚŽASNÝ KUCHYŇSKÝ TRIK: Bramborová růže krok za krokem

Věříme, že se do bramborové růže pustíte hned, jak nastudujete náš návod krok za krokem. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale růži z brambor vykouzlíte za pár minut. Je to velmi snadné!

Podrobný návod najdete ve FOTOGALERII!

Budete potřebovat jen:

brambory

rozpuštěné máslo

koření dle chuti

sůl

nastrouhaný sýr

zapékací formu

