Tyhle velikonoční pokrmy, by neměly chybět na svátečním stole! Pusťte se s námi do nich!

Biskupský beránek

Co budete potřebovat:

4 vejce

200 g cukru

1 vanilkový cukr

150 g másla nebo Hery

300 g polohrubé mouky

0,5 balení kypřicího prášku do pečiva

70 ml mléka

1 lžičku citronové kůry

50 g rozinek

50 g kandovaného ovoce

50 g ořechů

bílou čokoládovou polevu

Postup:

1. Žloutky utřete s máslem a cukrem do husté pěny, vmíchejte do ní střídavě mléko a mouku promíchanou s práškem do pečiva, pak citronovou kůru, rozinky, drobně nasekané ovoce a ořechy.

2. Nakonec vmíchejte ušlehaný sníh z bílků.

3. Těsto dejte do máslem vymazané a hrubou moukou vysypané formy na beránka. V předehřáté troubě ho zvolna upečte a opatrně vyklopte. Nechte zchladnout a přelijte rozehřátou polevou.

