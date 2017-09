Tihle NEŠŤASTNÍCI vystupovali v minulosti v CIRKUSECH! Dnes se bojíme na ně jen pohlédnout!

Dnes se do cirkusu chodí na klauny a poslušné tygry, ovšem v minulosti lidi fascinovalo něco úplně jiného. A to podivné lidské stvůry! Ty se vyznačovaly všemožnými fyzickými abnormalitami, vadami, nemocemi... Při pohledu na fotografie v galerii pod tímto textem zůstává opravdu rozum stát. Je až neuvěřitelné, co za lidi v cirkusech vystupovalo...

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!