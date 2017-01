Soňa (48): Stal se zázrak. Čekám první dítě. Okolí mě ale odsoudilo...

Víno bylo můj život

Jsem holka z Moravy, narodila jsem se do vinařské rodiny. Tatínek si sice přál syna, kterému by vinici jednou předal, musel se ale spokojit jen se mnou. Maminka měla po mém porodu vážné gynekologické potíže a už další miminko mít nemohla. Byli jsme tedy malá rodina, ale o nic míň šťastnější než jiné v okolí. Já jsem už od dětství měla blízko k tatínkovi a jeho těžké práci, které jsem se nebála a moc ráda mu od rána do večera pomáhala. Myslím, že táta byl nakonec i rád, že nejsem kluk, nemusela jsem na vojnu, byla jsem mu prakticky pořád při ruce. Střední školu v krajském městě jsem zvládla s odřenýma ušima, neměla jsem čas na studium, veškeré volno jsem trávila na vinici nebo v našem vinařství.