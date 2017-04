SLADKOSTI Z BANÁNŮ: Neuvěřitelně dobré deserty, do kterých nemusíte dávat kila cukru!

Banánovo-mandarinkové řezy

Co budete potřebovat:

Na těsto: 250 g hladké mouky, ½ prášku do pečiva, 4 vejce, 150 g cukru, 10 lžic vlažné vody, 10 lžic oleje, 2 zralejší banány, 3-4 mandarinky, tuk na vymazání a mouka na vysypání plechu.

Krém: 1 smetana ke šlehání, 2 kelímky zakysané smetany, 80 g cukru.

Poleva: 1 vanilkový pudingový prášek, 300 ml vody, 100 ml ovocné šťávy (nebo z kompotu), 1 lžíce cukru

Postup:

Žloutky s cukrem utřete do pěny, postupně zašlehejte vodu a olej a přimíchejte mouku prosátou s práškem do pečiva.

Z bílků ušlehejte tuhý sníh a lehce ho vmíchejte do těsta. To rozetřete na vymazaný a vysypaný plech a upečte v předehřáté troubě při 180 °C.

Ušlehejte pevnou šlehačku a smíchejte ji se zakysanou smetanou a cukrem. Krémem potřete upečený a vychladlý plát.

Na vrstvu krému rozložte banány nakrájené na kolečka a dílky mandarinek.

Z pudingového prášku, vody, šťávy a cukru uvařte hladký puding, nechte chvíli vychladnout (míchejte, aby se nevytvořil škraloup) a polijte jím ovoce. Moučník uložte do chladu ztuhnout.