Sandra (30): Už jsem přišla o dvě děti. Zoufám si...

Správného muže jsem ale při studiích na gymnáziu nepotkala a tak jsem se rozhodla, že rodinu nebudu lámat přes kolena a začnu studovat vysokou školu. Rodiče byli nadšení, i když mě podporovali i ve snu založit brzy rodinu. Bohužel nebyl tatínek a já se cítila pořád ještě mladá, tak jsem se ani trochu nehroutila. Namísto toho jsem šla na pajďák, prostě láska k dětem ve mně byla.

Po třech letech studia jsem konečně potkala toho pravého. Milan byl doslova mým vysněným mužem. Bylo mi 23 let, když mi Milan řekl, že se mnou chce založit rodinu. Vdávala jsem se půl roku na to a obě naše rodiny se těšily na to, že brzy přiletí čáp. Cesta k miminku ale není tak snadná jako v pohádkách, neotěhotněla jsem hned, jak jsem si plánovala. Bylo mi divné, že už se tak nestalo předtím. Vcelku jsme si ani pozor nedávali, nikdy jsem nebrala antikoncepci, takže moje tělo nebylo nějak zhuntované.

Jak pokračovalo Sandřino snažení, se dočtete na dalších stránkách!