Rozkvetlý balkón od A až do Z

Nastává čas na osazování truhlíků, květináčů a zajímavých nádob, které nám budou krásnými společníky na balkónech, terasách či okenních parapetech. Máme pro vás vše, co potřebujete vědět, než se pustíte do práce.

Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác (12. 5. - 14. 5.) s sebou často přinášejí ještě noční teploty pod bodem mrazu. Je tedy vhodné s výsadbou počkat, až jejich vláda pomine.

Podmínky pěstování

Rostliny pěstované v nádobách mají jiné nároky než na zahrádce. Je to především správně odhadnutá zálivka a kromě ní také pravidelné hnojení. To samo o sobě nemusí být ještě tak náročné, ale ze zalévání se nemůžeme vyvléknout. Chtě nechtě se musíme přizpůsobit rozmarům počasí a za slunných dnů zalévat i několikrát denně. Při dlouhodobých deštích je naopak třeba nádoby s květinami raději přikrýt nebo přenést na suché místo. Určitou úlevou mohou být samozavlažovací truhlíky, které „nám bodnou“ zejména o víkendech, za pošmourného počasí však mohou spíše přinášet problémy.

Volba substrátu

Nejprve je třeba vybrat vhodný substrát. Můžeme si jednoduše namíchat vlastní ze stejných dílů kompostní zeminy, rašeliny a písku, určitě si s ním vystačíme. Pokud si nejsme jistí, že to správně zvládneme a nechceme si s tím zase tolik lámat hlavu, sáhneme raději po hotovém substrátu pro balkónové rostliny. Nezapomeneme však na menší drenážní vrstvičku ze štěrku, drcených cihel či keramzitu.

Vybíráme nádoby

Ani na panelákovém balkonu se nemusíme nutně omezovat pouze na klasické truhlíky. Nabídka nádob k pěstování rostlin je dnes velmi bohatá. Pokud nechcete být "otroky" zalévání, pořiďte si samozavlažovací květináče či truhlíky, květiny v nich nebudou vyžadovat tak častou zálivku. Oproti tomu u terakotových nádob je nutné brát ohled na to, že zemina v nich vysychá velmi rychle. Volíme-li plast, ideální je ten pevný, který odolá vysokým teplotám na slunci a je i mrazuvzdorný, a tedy vhodný pro celoroční výsadbu. Květiny či bylinky ale můžeme vysazovat i do naprosto originálních nádob, jako jsou staré sudy, holínky či dřevěné bedýnky od ovoce.

Umístění rostlin

Při výběru rostlin bychom měli vzít v úvahu nasměrování okna a průměrnou délku slunečního svitu během dne. V případě, že máme balkón či okna otočená na východ nebo na jih, vybereme světlomilné květiny, které mají rády pořádné sluníčko. Jsou to třeba petúnie, pelargónie (muškáty), gazánie, eufonie či sporýš. Směřuje-li náš výhled na západ nebo k severu, bude se zde dařit rostlinám preferujícím stín, což jsou třeba fuchsie, hlíznaté begónie nebo balzamína. Na zastíněných místech můžeme také pěstovat nekvetoucí rostliny, které ozdobí náš výhled svými listy. Mezi ně počítáme třeba svlačec, popínavý břečťan, zimostráz, barvínek aj.

Jak sázet

Mějme na paměti, že okenní truhlíky jsou především pro okrasu. Pokud si mladé rostlinky pěstujeme sami ze semínek nebo množíme řízkováním, přesazujme je do truhlíků až ve chvíli, kdy budou mít narašená poupata.

Při volbě vhodných druhů se řídíme nejenom barvou a velikostí květů, ale též velikostí samotných rostlin. Je proto vhodné kombinovat různě vysoké rostliny tak, že dopředu dáme nižší nebo převislé a teprve za ně větší vzpřímené. Ještě většího efektu docílíme, když rostliny po okrajích vysadíme kolmo. Vznikne nám kvetoucí kaskáda, která bude odzdola nahoru zářit barvami. To vypadá skvěle nejen v truhlících, ale i ve velkých nádobách.

Osazování podle roční doby

Přáním každého milovníka ozdobných květin je, aby mu krášlily okno od jara až do příchodu zimy. Toho však lze docílit pouze pravidelným střídáním odkvetlých rostlin za rozkvétající. Nebojme se proto několikrát za rok celý truhlík vysypat, obohatit půdu kompostem a znovu osadit. Je to mnohem snazší než vyměnit partnera a navíc to nikdo nebude pokládat za nečestné.

Březen – duben Toto období je časem předjarních a jarních cibulovin. Jsou to především narcisy, prvosenky, krokusy, modřence, hyacinty, nízké rané tulipány a další cibulovité rostlinky. Zasadit je však musíme už na podzim, pak je třeba truhlíky uložit na chladné místo a s nástupem jara rostliny přirychlit. Hezky působí, když malé cibuloviny doplníme z jara kvetoucími dvouletkami, jako jsou sedmikrásky nebo macešky. Květen V těchto neopakovatelných májových dnech kvete kdeco, a proto by pozadu neměly zůstat ani okenní truhlíky, i když u balkónových květin nebude výběr tak široký. Můžeme je osadit třeba primulkami, kručinkami či popelkami. Po zmrzlých mužích lze bez obav vysadit ven také rychlené pelargónie. Červen až srpen Je časem mnoha kvetoucích letniček nejrůznějších barev. K tradičně nejvděčnějším balkónovým rostlinám patří stále kvetoucí begónie, salvie a lobelky. Spolu s nimi můžeme vysadit také pyskaté a převislé pelargónie nebo fuchsie. Srpen až září Jsou poslední letní měsíce, kdy letní teploty šplhají poměrně vysoko, ale během noci se začíná citelně ochlazovat. V této době se bude za okny dařit především otužilejším rostlinám, jako jsou afrikány, kopřivěnky a nízké odrůdy chryzantém. Říjen až únor Patří k chladnému zimnímu období, kdy mnozí z nás květinové truhlíky sundavají z oken a stěhují do sklepa. Kdo však má lodžii otočenou k jihu, může truhlíky umístěné těsně u zdi osázet zimními vřesovci, které v našich podmínkách mají šanci přežít. Ostatní je mohou ozdobit napíchanými větvičkami s ozdobnými plody, jehličnanů či nejrůznějších bodláků, na které napíchají šípky nebo trnky.

Hnojení nad zlato

Rostlinky stejně jako zvířata a lidé potřebují ke zdravému vývoji dostatek živin. Pokud chceme, aby nám okenní truhlíky přetékaly květy, musíme květiny během vegetační doby pravidelně hnojit. Nejlepší hnojiva jsou tekutá nebo krystalická, která rozpustíme ve vodě. Hnojivové tyčinky se pomalu rozpouštějí, a proto je používejme jen k hnojení rostlin, které ponecháme v truhlících po celé léto.

