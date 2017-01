Prolenošit zimu na pláži? Poradíme, kam za teplem nejlevněji

Nejste zrovna příznivcem hor, sněhu a lyžování? Zaleťte si někam za teplem. Stále více Čechů dává přednost trávení zimních dovolených na pláži pod palmami a s míchaným drinkem v ruce. Aby také ne – letenky do exotických destinací jsou čím dál dostupnější. Poradíme vám, jak najít ty nejvýhodnější.

Dobře si rozmyslete, kterým směrem se vydat. Roli hrají kulturní rozdíly, ale i „trendovost“ dané lokality. V buddhistických zemích jihovýchodní Asie, jako je Thajsko nebo Vietnam, sice místní lidé Vánoce neslaví, ale každoročně sem přilétají davy turistů z Evropy. Letečtí dopravci oblíbenosti tohoto regionu samozřejmě využívají a šroubují ceny v zimním období na hranici únosnosti. Mnohdy stačí počkat jediný týden a ceny spadnou třeba i o polovinu. Naopak lety do USA významně podraží v letních měsících, kdy sem míří studenti na prázdninové pobyty. Výhodnější je také letět ve všední den než o víkendu. Když už máte jasno, kde chcete strávit svou dovolenou, vyplatí se začít sledovat ceny letenek už dlouho před plánovaným termínem odletu.

„Jakmile si zvolíte cílovou destinaci, doporučuji porovnat si ceny za dopravu do dané oblasti v čase. Tím pádem budete vědět, jaká cena je pro danou oblast standardní,“ radí David Eiselt, provozovatel portálu Cestujlevně.com.

Porovnávejte ceny různých aerolinií a hledejte mimořádné slevy. Například do již zmiňovaného Thajska se ceny zpátečních letenek dlouhodobě pohybují kolem 14 tisíc korun. Narazíte-li na levnější, je třeba se rozhodnout rychle – jednorázové akce bývají omezené jen na pár míst.

Při pátrání po nejlepším spoji si také dejte pozor, abyste se „nezasekli“ na jednom parametru vyhledávání. Přímé spojení Praha–Bangkok nemusí být vždy tou nejvýhodnější trasou, která vás dostane na thajské ostrovy. Poletíte-li například z Německa, vyjde vás to často mnohem levněji. Zkuste zadat do vyhledávače různé kombinace více velkých letišť v okolí (Vídeň, Frankfurt, Mnichov – Phnompenh, Kuala Lumpur, Ho Či Minovo Město). Cesta se vám sice o pár hodin prodlouží, ušetřit ale můžete nezanedbatelnou částku.

A jaké země vedou žebříčky oblíbenosti u českých turistů?

Thajsko

Výše zmiňované Thajské království Češi objevili dávno a stále se jim neomrzelo, i když v posledních letech ztrácí pověst nedotčeného ráje. Domorodci si už na návštěvníky z Evropy tak zvykli, že každoročně rozvěšují po obchodech vánoční výzdobu. Ubytování pořídíte levněji na pevnině, na ostrovech, zejména na těch nejnavštěvovanějších jako Phuket nebo Krabi, se vám může pěkně prodražit. Na jihu země, v Thajském zálivu, vás v prosinci čekají teploty i přes 30 stupňů Celsia, hornatý sever je o poznání chladnější.

Optimální cena letenky: do 14 000 Kč

Dominikánská republika

Turistům se otevírá i donedávna „nedostupný“ a takřka mytický Karibik. Oblíbeným cílem se stala Dominikánská republika. Ať už jste příznivcem válení se v písku u moře, či máte raději aktivní dovolenou, tady si přijdete na své. Nevelký stát na ostrově Hispaniola nabízí na rozloze menší než Čechy hned devět odlišných přírodních zón, které lákají k nejrůznějším sportovním aktivitám. Nejznámější letoviska jako Punta Cana či Boca Chica vám zase zaručí nerušený relax u moře, jehož teplota se celoročně pohybuje okolo 27 stupňů.

Optimální cena letenky: do 16 000 Kč

Maledivy

Rájem surfařů, potápěčů a šnorchlařů, ale i golfistů je ministáteček rozdrobený na korálových ostrůvcích lemujících pásmo podmořských sopek uprostřed Indického oceánu. Na Maledivách si užijete božský klid, protože zdejší pohádkové pláže nejsou ještě zcela zamořené turisty. Jižní cíp souostroví leží přímo na rovníku, příznivější podnebí pro únik od české zimy si už tedy vybrat nemůžete. V nejchladnějších měsících (což je právě prosinec a leden) průměrná teplota vzduchu přes den neklesne pod příjemných 25 stupňů.

Optimální cena letenky: do 15 000 Kč

Spojené arabské emiráty

Jednou z nejpopulárnějších „exotických“ zemí posledních let je federace sedmi emirátů na pobřeží Perského zálivu. Turisté si oblíbili především bílé písčité pláže a luxusní služby ve všech zdejších hotelech. Nejnavštěvovanějšími destinacemi jsou Dubaj, Abú Dhabí či Fudžajra, metropole stejnojmenných emirátů. Čím jsou SAE opravdu charakteristické, jsou vysoké teploty – teď v zimě se můžete vykoupat v moři o teplotě 25 °C, vyrazíte-li sem v červenci, „uvaříte“ se ve 33 stupních. Jednoznačnou výhodou lokality je relativní blízkost, a tedy přímý let bez přestupů.

Optimální cena letenky: do 7 000 Kč

