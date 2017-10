Poznáte, v jaké zemi si dovolili toto naservírovali lidem v nemocnici? Asi budete v šoku...

Američanka Laura H. se v devátém měsíci ocitla v Japonsku, kde také porodila své první dítě. V nemocnici jí bylo po dobu jejího pobytu naservírováno (ano, opravdu jsme se nespletli ve volbě vhodného slova) dvanáct jídel, které šokovaná čerstvá maminka zvěčnila a uveřejnila na sociální síti. Po jejich zhlédnutí chtějí v Japonsku s nadsázkou rodit dokonce i muži...

Nemocniční strava je téma nejen u nás. Téměř po celém světě se pacienti setkávají s jídlem, které by nedali ani vlastnímu psovi. Smutné je například to, co je u nás překládáno čerstvým maminkám, které z pochopitelných důvodů potřebují vydatnou stravu, nebo když pacient s bezmléčnou dietou dostává pravidelně máslo a jiné mléčné výrobky. A mohli bychom s výčtem podobných situací pokračovat hodiny. Zajímá nás, jak jste na tom vy? Kde jste trpěli spíše hladem nebo naopak, kde vám uvařili dobře?

