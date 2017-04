Pomlouvání je prý zdravé, ale pozor, nic se nemá přehánět!

7 pravidel správného pomlouvání Zábava především

Drby musí být jako dobrý vtip. Na tváři vám po nich musí zůstat úsměv, nikoli vztek anebo závist. Kořeňte, přidávejte pepře a přilévejte omáčky, jak je libo, ale vyvarujte se zákeřností, podrazů a pomstychtivosti. Zůstalo by vám po nich jen hořko v ústech. Správný parťák

Drby jsou formou komunikace a společenského styku. Ať už jste jen dva anebo je vás víc, nepodceňujte výběr toho, komu se svěřujete. Lidé, kteří za vámi přijdou se zprávami typu „řekli o tobě“, často vyvolávají falešnou důvěru, přitom právě oni bývají přenašeči a tvůrci závistivých a škodlivých pomluv. Uvolněte se

Ne náhodou bují drby nejvíce v létě, v době dovolených. Člověk má víc času pozorovat okolí. Ve stínu slunečníku a zpoza tmavých brýlí sledujeme lidské hemžení kolem a nemůžeme si odpustit nějakou tu ironickou či jízlivou poznámku na adresu okolí. Je to spíš zábava než cokoli jiného, jsme odpočatí, v dobré náladě a nemáme na černé myšlenky ani pomyšlení. Cvičte si sebekritiku

Když se to tak vezme, na jiných vidíme nejlépe své vlastní chyby. Až budete probírat nedostatky ostatních, zkuste se občas zamyslet i sami nad sebou. Možná budete překvapeni, jak moc se podobáte tomu, koho právě tak nehezky pomlouváte. Berte to jako příležitost pro zdravou sebekritiku a vezměte si z ní ponaučení. Pozor na pasti

Pokud někdo začíná hovor větou „Tak co je nového?“, zbystřete. Tohle bývá často počátek diletantských drbů, nedorozumění a trapasů. Šestý smysl

Jaképak je to potěšení probírat něco, co už všichni dávno vědí? Procvičujte si intuici, mít nos na tajnosti je pro takové pěkné pomlouvání základ. Výběr objektu

Ty, s nimiž vás pojí silné pojítko, raději ze sféry drbů vynechejte. Máte-li s někým nevyjasněné či konfliktní vztahy, těžko budete mít odstup, který je pro správné pomlouvání zásadní.