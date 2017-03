Plněné avokádo, cuketové nudličky, koláč aneb V hlavní roli tuňák

Léto je oblíbeným obdobím fanoušků zdravého životního stylu i gurmánů a šéfkuchařů. Čerstvá zelenina a voňavé bylinky jsou v tomto ročním období jednoduše dostupné a přímo vybízí k přípravě zdravých jídel a objevování nových chuťových kombinací.

Recepty s tuňákem Calvo byly sestaveny tak, aby obsahovaly zdravé tuky a bílkoviny, které organismu v našich krajích často chybí. Recepty sestávají z čerstvé zeleniny plné vitamínů a minerálních látek. Náročnější strávníky jistě zaujme koláč s tuňákem ze špaldové mouky, který zaručeně zasytí a zároveň představuje ideální volbu pro letní výlety. Dostaňte z letošního léta maximum a nabijte organismus vitamíny, minerály a potřebnými omega-3 mastnými kyselinami.

Avokádo plněné tuňákem

Ingredience (pro 2 osoby):

• 4 zralá avokáda

• 2 plechovky tuňáka Calvo v olivovém oleji 80 g

• 1 větší rajče

• 1 červená cibule

• 2 stroužky česneku

• hrst nasekaného koriandru

• 1 citrón

• sůl a pepř

• cherry rajčátka a koriandrová nebo petrželová nať na ozdobu

Doba přípravy: 20 minut

Avokáda oloupeme, rozpůlíme a vyjmeme pecky. Vzniklé poloviny pokapeme citrónem, aby nedošlo k oxidaci. Pomocí lžíce prohloubíme otvory po peckách u šesti polovin avokád. Získanou dužinu spolu se zbylými dvěma polovinami avokád rozmačkáme vidličkou nebo rozetřeme nožem. Najemno nakrájíme červenou cibuli, rajče a česnek. Maso z tuňáka necháme odkapat a smícháme spolu s rajčaty, červenou cibulí, česnekem a rozmačkaným avokádem. Nakonec vzniklou směs dochutíme přidáním koriandru, soli a pepře. Směsí plníme půlky avokáda, které můžeme ozdobit půlkou cherry rajčátka a lístky koriandru. Podávat můžeme samostatně nebo s opečeným chlebem ochuceným olivovým olejem, česnekem a bylinkami.

Cuketové nudličky s tuňákem

Ingredience (pro 2 osoby):

• 1 filé z tuňáka Calvo ve skle

• 2 menší mladé cukety

• 2 hrsti slunečnicových semínek

• 2 až 3 stroužky česneku

• 6 cherry rajčátek

• 2 hrsti čerstvé bazalky

• sůl, pepř a olivový olej

Doba přípravy: 25 minut

Cukety nakrájíme na nudličky o tloušťce asi 4 milimetry. Nudličky prosolíme a necháme odležet. Připravíme si filé z tuňáka a necháme jej okapat. Najemno nakrájíme česnek. Na olivovém oleji orestujeme celá cherry rajčátka a následně přidáme osušené cuketové nudličky, jež také lehce orestujeme. Nakonec přidáme nakrájený česnek a bazalku a dochutíme solí a pepřem. Cuketové nudličky nandáme na talíř, přidáme tuňákové maso a posypeme slunečnicovými semínky opraženými na suché pánvi. Hotové jídlo ozdobíme čerstvou bazalkou.

Koláč s tuňákem

Ingredience (2 osoby):

Těsto:

• 250 g špaldové mouky

• 1 vejce

• 125 g másla

• hrst čerstvého oregana

• 25 ml studené vody

• sůl

Náplň:

• 1 balení tuňáka Calvo v olivovém oleji nebo s oreganem 3 x 80 g

• hrst vypeckovaných černých oliv

• 100 g sýru feta nebo sýru balkánského typu nakrájeného na kousky

• 5 cherry rajčátek rozkrojených na polovinu

• ½ středně velkého pórku nakrájeného na kolečka

• hrst čerstvého oregana

• 2 vejce

Doba přípravy: 60 minut

Mouku prosejeme a nasypeme do mísy, přidáme vejce, nakrájené máslo a najemno nasekané čerstvé oregano. Směs osolíme, přidáme studenou vodu a vytvarujeme hladké těsto, které necháme alespoň hodinu odležet v chladu. Z odpočatého těsta vyválíme placku, kterou přeneseme do formy a dotvarujeme tak, abychom měli těsto ve všech záhybech a sahalo až po okraj. Těsto na dně propícháme na několika místech špejlí nebo vidličkou, pokryjeme pečicím papírem a zasypeme syrovými fazolemi, aby se těsto při pečení nezvedlo a zachovalo si tvar. Dáme péct do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme 15 minut. Následně koláč z trouby vyjmeme a necháme vychladnout. Po vychladnutí na koláč rovnoměrně pokládáme jednotlivé suroviny. Nakonec povrch koláče posypeme sekaným oreganem a zalejeme rozšlehanými vejci. Dáme opět do trouby a dopékáme asi 25 minut.

