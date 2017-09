OŠKLIVÉ ZAMILOVANÉ PÁRY, kterým se NA INTERNETU SMĚJÍ a ODSUZUJÍ JE. Souhlasíte?

Tyto páry si již na internetu vyslechly opravdu nechutné komentáře. Jako třeba: "Tohle by se nemělo rozmnožovat!" "Proč je někam nezavřou?" či "Těm by měli zakázat se stýkat!" Lidé umí být na anonymních diskusích vážně hodně hnusní. Souhlasíte s nimi a myslíte si, že jsou opravdu tak oškliví, že by spolu být neměli?

Některé páry tyhle nechutné zkazky pořádně rozhodily. Někteří nakonec nátlak ze strany okolí nevydrželi a rozešli se. Jiným to zase přijde k smíchu a naopak jim tyto diskuse jejich lásku ještě víc utvrdili. Podívejte se do galerie, co na jejich vzhled říkáte vy? Je opravdu krása pro lásku tak důležitá?

