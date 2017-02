NEJLEPŠÍ recepty ke Kafi na téma: LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

Zamilovaný cheesecake

Co budete potřebovat: na červené těsto: 185 g změklého másla, 155 g cukru, 2 vejce, 150 g polohrubé mouky, 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa, 0,3 lžičky jedlé sody, 130 ml podmáslí, 1,5 lžic červeného gelového potravinářského barviva; na cheesecake: 200 g čokoládových sušenek, 80 g rozpuštěného másla, 2 lžíce horké vody, 1 lžíce práškové želatiny, 500 g krémového sýru (např. Lučina nebo Philadelphia), 250 ml smetany na šlehání, 155 g cukru, 150 g bílé čokolády; na polevu: 200 g tmavé čokolády, 130 ml smetany na šlehání; na pusinky: 155 g cukru, 2 lžíce vody, 2 bílky, špetku soli

Postup:

1. V míse vyšleháme změklé máslo s cukrem do světlého krému. Zašleháme do něj jedno po druhém vejce, pak vmícháme prosetou mouku s práškem do pečiva, kakao, sodu a podmáslí a nakonec přimícháme červenou barvu.

2. Těsto rozetřeme na plech o rozměrech 20 x 30 cm vyložený papírem na pečení, vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme 12 – 15 minut. Upečený plát necháme vychladnout a pak z něj vykrojíme formičkou 11 srdíček o průměru asi 7 cm.

3. Čokoládové sušenky rozsekáme v robotu, přidáme máslo a vypracujeme kompaktní hmotu. Obdélníkovou formu o rozměrech přibližně 7,5 x 23,5 cm vymažeme máslem, vyložíme papírem na pečení a na dno upěchujeme připravenou hmotu. Zakryjeme ji potravinářskou fólií a uložíme do chladničky.

4. Mezitím do kovové misky nalijeme dvě lžíce horké vody, posypeme ji želatinou, misku postavíme do kastrůlku s vroucí vodou a zahříváme, až se želatina rozpustí. V míse vyšleháme sýr, šlehačku (obojí musí mít pokojovou teplotu) a cukr, přišleháme rozpuštěnou bílou čokoládu a nakonec po částech rozpuštěnou želatinu.

5. Polovinu sýrové hmoty rozetřeme do formy a v řadě za sebou po celé délce formy do ní zapíchneme srdíčka (skládáme je těsně za sebou). Formu opatrně doplníme zbylou sýrovou směsí tak, aby byla všechna srdíčka zakrytá, formou opatrně poklepeme o podložku, abychom hmotu zbavili vzduchových bublin, a uložíme ji na 6 hodin do chladničky.

6. Tmavou čokoládu na polevu nasekáme nadrobno, zalijeme ji horkou smetanou a mícháme, dokud se nerozpustí a nevznikne hladká poleva.

7. Na pusinky zahřejeme v kastrůlku na mírném ohni za stálého míchání cukr s vodou, až se cukr rozpustí. Pak zvýšíme teplotu a vaříme bez míchání asi 3 – 4 minuty, dokud cukrový rozvar nedosáhne teploty 115 °C (pokud do rozvaru ponoříme drátěné očko a foukneme do něj, měly by se tvořit bubliny jako u bublifuku).

8. Mezitím ušleháme z bílků a špetky soli tuhý sníh. Tenkým praménkem do něj za stálého šlehání přiléváme horký cukrový rozvar a dále šleháme, až je sníh studený, lesklý a tvoří špičky. Nakonec do něj zlehka vmícháme lžíci připravené čokoládové polevy.

9. Ztuhlý cheesecake opatrně vyjmeme z formy, potřeme ho zbývající čokoládovou polevou a ozdobíme ho pomocí cukrářského sáčku s řezanou trubičkou sněhovými pusinkami, které případně ještě lehce posypeme kakaem.

Tip Kafe.cz: