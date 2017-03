Napodobili do detailu fotografie z dětství. Vy u jejich prohlížení budete brečet smíchy!

Prohlédněte si naši unikátní obsáhlou fotogalerii! Zaručeně vám její prohlížení zvedne náladu. Jde totiž o sérii koláží, kdy se dotyční snažili do detailu napodobit to, co mají na sobě, jakou pozici zaujímají a jak se tváří na fotkách ze svého dětství či mládí.

Vznikl tak krásný set fotografií, které vás nejenže rozesmějí, ale nejednou také určitě rozněžní a donutí zavzpomínat. Mnoho ze snímků vznikalo v rámci vytváření hodnotného daru pro rodiče, což by mohlo jistě být inspirací i pro vás. Tak co, půjdete do toho také?

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!