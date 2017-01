Kam na lyže s dětmi? Vyzkoušené tipy v blízkém okolí.

Pokud jsou vaše dětičky ještě spíš mazlíčci než puberťáci, potřebujete na lyžování speciální podmínky. Především pohodlné výukové svahy a příjemné pohodlné ubytování. Tahle místa jsou blízko a splňují obojí.

Hned za českou hranicí u Lipna leží druhý největší hornorakouský skiareál, který má dva dětské parky a nejdelší zastřešený pojízdný koberec (185 metrů) v Horním Rakousku. Děti se můžou ohřát v dětské chaloupce a využít služby instruktorů mluvících česky – stačí si je domluvit v lyžařské škole na Lipně. Důležité pro rodiče je to, že děti do deseti let v doprovodu rodičů jezdí jen za jedno euro denně a mládež až do 19 let za dětské ceny. Rodiče si přitom můžou skutečně zalyžovat a ne se jen placatit na cvičné loučce, protože je tady i černá sjezdovka (celkem 21 kilometrů sjezdovek). I začátečníci zvládnou sjezdovku Stierwiese, dlouhou 3,4 kilometru. Důležité: vyplatí se vám bydlet v Česku a na Hochficht jen dojíždět. Přes sto českých hotelů a apartmánů nabízí výhodné balíčky s výrazně zlevněnými skipasy a skibusem zdarma (www.ceskorakouskelyzovani.cz).

2. Česko: Lipno

Ano, z Lipna nemusíte na Hochficht, ale můžete zůstat i tady. Nepojezdí si tady zkušenější lyžařští členové rodiny, ale děti tady mají všechno, co potřebují – je tady 8,3 kilometrů velmi pohodlných sjezdovek a pro úplné začátečníčky dvě skvělé výukové plochy FoxPark I. a II. s pojízdnými koberci. Děti se tam mohou donekonečna plácat nebo se brzy vydat na sousední opravdovou, ale velmi snadnou sjezdovku. Můžete si objednat také hlídání vašich miláčků pěkně v teple, když už se jim nebude chtít lyžovat, ale vám ještě ano. A místo lyžování můžete také někdy bruslit na zamrzlém Lipně nebo jít do aquaparku na Lipně či ve Frymburku. Dvě hodiny výuky ve skupině dětí stojí 480 korun, skipas pro děti 6 až 15 let je za 360 korun za den (www.lipensko.cz).

3. Rakousko: Dilly

Tak tohle už jsou skutečně vysoké hory, ale s perfektním dětským servisem. Pokud si chcete opravdu užívat, vyplatí se vám hotel z náročné skupiny Kinderhotelů. V Česku bohužel nic takového nenajdete. Tady jsou připraveni se o vaše broučky postarat od A do Z, od talířků s krtečkem v jídelně přes vaničky na pokoji po perfektní lyžařskou výuku. Hotel Dilly najdete kousek pod Linzem, ve vesnici Windischgarsten, obklopený národním parkem Kalkalpen. Pro sebe kolem najdete 55 kilometrů sjezdovek, ale víc vás zajímají děti – takže je tady lyžařský park s výukou a přímo u hotelu prostor pro výuku těch nejmenších. Pokud se jich na chvíli potřebujete „zbavit“, nabízí se tady 50 hodin dětského programu týdně. Hotel je navíc wellness, takže plný bazénů a saun pro děti i rodiče. Děti jsou navíc v mnoha termínech ubytované zdarma, stačí sledovat výhodné nabídky. Cena je od sto euro za noc za plnou penzi a celý wellness servis (www.dilly.at).

4. Česko: Malá Úpa

V Česku je spousta ubytování, která se prezentují jako „rodinná“, ale ve skutečnosti je to pak pro rodiny s malými dětmi vážně problém. V Malé Úpě v penzionu Permoník jsou ale na děti opravdu zařízení, včetně přebalovacích pultů nebo chůviček. Pro špatné počasí je vevnitř herna se skluzavkou a kvalitními hračkami a taky tělocvična. Maminky mají k dispozici kuchyňku pro vaření a ohřívání pro nejmenší. Zajistí vám pro děti přímo na místě organizovanou lyžařskou výuku, ve skupibě bývá kolem pěti dětí a cena je 180 korun za hodinu a dítě (můžete mít i individuální výuku od 300 korun za hodinu). Protože zimní večery jsou dlouhé, je na každé pozdní odpoledne pro děti připraven program, většinou výtvarná dílna, a jeden večer pro děti na méně stupňů vyhřátá sauna (www.penzion-permonik.cz).

5. Česko: Herlíkovice

V dětském parku tady najdete pohyblivý koberec, lyžařský kolotoč, provazový vlek pro zkušenější, pohádkové a zvířecí slalomové dráhy a důležité – dětský koutek s vyhřívanou hernou. Přímo na místě si můžete taky pro děti koupit nebo půjčit vybavení. Soukromou výuku máte za 390 korun na hodinu. Přímo na sjezdovce máte možnost se najíst a napít, přímo v areálu se můžete taky ubytovat - nejde ale o ubytování speciálně pro rodiny s dětmi. Zkušenější členové rodiny se tady nudit rozhodně nebudou, je tu 12,4 kilomrtrů sjezdovek všech stupňů obtížnosti (www.snowhill.cz).