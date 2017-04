Juliana neměla vůbec přežít, dnes si hraje se svou stejně postiženou adoptivní sestrou!

Danica žila do šesti let opuštěná v ukrajinském sirotčinci, odkud ji do USA adoptovali rodiče Juliany. Obě děvčata trpí Treacher-Collins syndromem, což ve zkratce znamená, že jim v obličeji chybí některé kosti. Julianě se nevyvinulo dokonce 40% kostí a je tak nejtěžším známým případem přeživšího s touto vzácnou chorobou.

Když byla matka Juliany těhotná, lékaři samozřejmě odhalili, že s miminkem není něco v pořádku, nikdo ale nedokázal dopředu říct, jak vážná bude skutečnost. Když se Juliana narodila, odborníci se domnívali, že vzhledem k míře postižení a dýchacím problémům s ním spojených dlouho nepřežije. Dívenka ale bojovala a přežila kritické období.

V šesti letech nastoupila do normální školy pro sluchově postižené a všechny ohromuje svým intelektem. Tělo i mozek má totiž zcela v pořádku, jediný postižený je stejně jako v případě adoptivní sestry obličej.

Prohlédněte si galerii! Najdete v ní fotografie Juliany těsně po narození, průběh její léčby a její současnou podobu a mnoho dalších zajímavých fotografií z života texaské rodiny.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!