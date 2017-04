Jak na to: Pravý DOMÁCÍ BURGER od masa až po housku POCHUTNÁTE SI!

Je čas konečně vytáhnout grily ze sklepa! Pokud chcete jít s trendem a ohromit své okolí, předveďte se s poctivým domácím burgerem. Poradíme vám, jak si připravit tuto gurmánskou parádu. Je to jednoduché a vy se rázem stanete králem všech grilovaček! Burger je totiž více než jen nudné maso v housce.

Maso

Základem dokonalého burgeru je hovězí maso. Nejlépe hovězí přední s obsahem tuku okolo 20 %. Maso kupte u vašeho místního řezníka, abyste si byli jisti, že maso je skutečně čerstvé a kvalitní. Nepoužívejte přemražené ani dlouho uskladňované.

Nejlepší je, když si maso umelete sami doma těsně před grilováním. Nejenom, že budete mít lepší pocit z vlastnoručně připraveného burgeru, ale co teprve ten rozdíl v chuti!

Grilování masa

Maso před grilováním pouze opepřete, solte až poté! Z mletého a opepřeného masa vytvarujte asi 1,5 cm silné placky s průměrem o něco větším než samotná houska a nechte asi 30 minut odstát v ledničce. Burgery položte na rozpálený gril a opékejte z každé strany přibližně 3–4 minuty. Aby bylo maso pěkně šťavnaté, opékejte ho z každé strany jednou. Takže pamatujte – jedno otočení stačí! Po grilování nechte maso 5 minut odpočinout a osolte.

Houska

Doma upečená houska? Není to nic složitého. Nechte se inspirovat naším receptem na poctivé domácí housky. Hotové housky poté nezapomeňte opéct na grilu. Než ji položíte na gril, potřete housku z vnitřních stran máslem, bude pak křupavější.

Tatarka

Další nepostradatelná část každého burgeru je omáčka. Zkuste některý ze skvělých receptů s tatarskou omáčkou Hellmann's, vyrobené z jednoduchých ingrediencí, jako je olej, vajíčka, ocet a zelenina. Zvládne to každý a výsledkem ohromíte na každé grilovačce. Tatarka skvěle spojí všechny chutě a dodá burgeru ten správný šmrnc.

Zelenina

Do burgeru patří i zelenina, která nemusí být nutně pouze syrová. Zkuste krátce ogrilovat třeba rajče. Změkne a získá vynikající kouřovou chuť. Navíc je chuťově příjemnější, když mají jednotlivé vrstvy stejnou teplotu. Přidat můžete i karamelizovanou cibulku nebo experimentujte s různými druhy salátů – zkusit můžete výraznou rukolu, jemný polníček nebo svěží listy ledového salátu.

Co o burgerech nevíte

Hamburg steak aneb původ hamburgeru?

Sekané hovězí bylo během 19. století v německém Hamburku velmi populárním jídlem. Takzvaný hambugský steak se tak později stal typickým jídlem německých přistěhovalců, kteří opustili Hamburk a emigrovali do Spojených států. Tento pokrm se rychle rozšířil i v New Yorku, protože se maso používalo jako výplň do pečiva a mohlo se jíst během chůze.

Vnímání hamburgerů

Na přelomu 20. století byly burgery považovány za méněcenné jídlo, které se však těšilo velké oblibě mezi dělníky. Ti si ho často vychutnávali v jídelnách postavených blízko továren. Burgerům výrazně pomohl rapidní nástup automobilové dopravy. Mnoho řidičů si tak začalo zvykat na rychlé jídlo – fast food, které si mohli vzít s sebou do auta.

Vtipná fakta

• Nejdražší burger v historii, zapsaný v Guinessově knize rekordů, byl servírován v newyorské restauraci Serendipity 3. Stál 295 dolarů a jmenoval se Le Burger Extravagant.

• Největší hamburger na světě, který je k dostání, váží 84,3 kg a lze jej nalézt v jídelníčku Mallie 's Sports Grill & Bar in Southgate v Michiganu. Nazývá se také Absolutně vtipný burger a jeho příprava trvá 12 hodin. Poprvé byl připraven 30. května 2009.

• Za cenu 777 dolarů si v kasinu Paris Las Vegas můžete objednat luxusní burger sestávající z exkluzivního japonského hovězího masa Kobe a humrů z Maine, který je politý karamelizovanou cibulkou. Zbývající ingredience tvoří sýr Brie a prosciutto.

• Šéfkuchař z New Yorku, Daniel Boulud, vytvořil složitý pokrm sestávající z vrstev svíčkové, foiegras a žebírek na víně. Pokrm měl připomínat typický fast-foodový burger. V sezoně se navíc podává s lanýži.

• 2. září 2012 vyrobili v resortu Black Bear Casino v Minnesotě rekordní slaninový cheeseburger, který vážil 914 kg. Tento rekord je potvrzen i Guinnessovou knihou rekordů.

• V Las Vegas mají restauraci s názvem HeartAttack grill, kde nabízejí burger s názvem Čtyřnásobný bypass. Burger váží téměř jedno kilo a jeho jméno vzniklo díky faktu, že je nezdravý. Restaurace je známá tím, že své jídlo považuje za nezdravé a dovoluje lidem, kteří překročili váhu 160 kg, jíst zdarma.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!