FOTOGALERIE KOJENÍ NA VEŘEJNOSTI: Nechutnost, nebo přirozenost?

V poslední době se kojení opět dostalo do popředí. Vypadá o to, že něco tak přirozeného jako je kojení mnozí vnímají jako něco, o čem by se nemělo hovořit, co se zřejmě vůbec neděje... A tak odmítají byť jen zmínku o tom, že matka své dítě živí pomocí svých prsou. Na druhou stranu ale existuje skupina matek, které skálopevně stojí za svým názorem, že kojit mohou, kdekoliv se jim zachce, a kdykoliv je potřeba. Dochází pak k takovým extrémním situacím, kdy žena své prso vytáhne ve frontě na pokladnu, v restauraci, ve vlaku atd. a je jí jedno, že intimní spojení s jejím potomkem může kdokoliv spatřit.

Co si o kojení myslíte vy? Mají ženy právo kojit bez omezení, nebo se spíše přikláníte k názoru, že by měly sobě, svému dítěti a vlastně i okolí dopřát soukromí a kojit někde v ústraní nebo alespoň přikrýt hlavičku dítěte třeba látkovou plenou, anebo se raději otázce kojení úplně vyhýbáte a ani se vám nechce o ní přemýšlet?



