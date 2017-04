Fotogalerie: Geniální VYCHYTÁVKY DO MALÝCH BYTŮ. Tohle musíte vyzkoušet!

Máte malý byt? Ne každý si může dovolit koupit prostorný dům s velkou šatnou a kumbálem. My pro vás proto máme tipy, jak to udělat, abyste ušetřili místo a přesto jste měli překrásné a hlavně velmi účelové místo pro vaše bydlení.

Kdo by to neznal. Stále dokola potřebujeme další a další místo na ukládání nových věcí, oblečení nebo hraček pro děti. Jak to ale udělat, když máte malý byt a místa se vám nedostává? Na internetu jsme pro vás našli řešení. Naše vychytávky vám pomohou vyřešit problémy s místem. Pro úložné prostory můžete použít třeba prostor nade dveřmi, nebo dvířka od skříněk. Stačí se jen inspirovat.

A pamatujte, i když máte málo prostoru, tak nemusíte rezignoval na stylový nábytek. V galerii najdete hned čtyřicet tipů, které jsou nejen praktické, ale některé i velmi libé pro oko. Vaší fantazii se meze nekladou. Další praktické rady o bydlení a zahradě najdete na našem spřáteleném webu Důmazahrada.cz. Jeho návštěvu vřele doporučujeme.

