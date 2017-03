Dětské Miss: Nejodpornější momenty oblíbených amerických soutěží krásy

Soutěží se v ledasčem... Co se týče krásy, tak i něco tak subjektivního se snaží, jak známo, porotci posoudit. Například soutěže krásy, kterých se účastní malé holčičky, jsou něco, co vážně nutí k zamyšlení. Inu, podívejte se do galerie a posuďte sami, čeho všeho jsou schopny matky oněch děvčátek. Nepředpokládáme totiž, že pětiletá holčička by si dobrovolně nechala vytrhávat obočí, lepit řasy nebo pila energetický drink, aby vydržela několikahodinovou účast v soutěži.

Dlužno dodat, že jsou soutěže krásy malých holčiček velmi oblíbené v USA. Pro některé rodiče, zvláště matky, jde o životní styl a dcery doslova vláčí po celých Státech, aby jim neunikla žádná vyhlášená soutěž.

