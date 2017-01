DANA (32): Vdala jsem se za muslima a přijala jeho víru. Jsem šťastná...

Nejspíš by se dalo říct, že je jim každé náboženství jedno, že jsme sice slavili doma křesťanské svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce, ale jenom proto, že slavení je hezká tradice. V životě jsme snad nebyli v kostele, ale vlastně ano, jednou kdysi dávno o Štědrém dnu na půlnoční mši, ovšem to se snad ani nepočítá, to je spíš kulturní zážitek. Islám je něco jiného, není v Česku obvyklý a lidé se ho bojí.

S Achmedem jsem se seznámila a provdala se za něj dávno před tím, než začaly velké nepokoje v arabském světě a celá záležitost s uprchlíky. Dneska bych však jednala stejně. Islám má pro nás historicky špatný zvuk a lidé ho neznají. Nevědí, kolik úžasných vědeckých objevů z arabských zemí pochází, jak skvělí to vždycky byli lékaři, chemici či astronomové nebo i básníci. Ani moje máma dodnes nechápe a nemůže skousnout, proč mám za manžela zrovna muže z muslimské země, proč jsem si nevzala někoho obyčejného, s kým by si víc rozuměla. Nezbývá jí nic jiného než to přijmout. S mužem se také hodně snažíme, abychom nijak nenarušovali rodinné zvyky a nerozbíjeli naše tradice. Takže třeba chodíme i s dětmi na návštěvu k babičce a dědovi právě na Vánoce, i když vlastně nemáme co slavit. Jenom jsme mámu poprosili, aby třeba na chlebíčcích nebyla šunka, protože vepřové nejíme, ale to přece není žádný problém.