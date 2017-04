Blogerka zveřejnila fotografie svého PŘEDČASNĚ NAROZENÉHO MRTVÉHO MIMINKA! Proč?

Sarah Jane Young je známá australská blogerka a zakladatelka internetové stránky Mummies Who Lunch. Svůj instagramový účet měla plný krásných fotografií své šťastné rodinky. K její prvorozené holčičce dvouleté Mie Grace měla letos na jaře přibýt ještě Charlotte Rose. Ovšem osud měl se Sarah Jane a jejím miminkem jiné plány...

Sarah Jane bohužel ve 21. týdnu těhotenství začala předčasně rodit, čemuž už nešlo zabránit. Miminko se narodilo mrtvé, a Sarah Jane pod fotografii na sociální síti napsala: Charlotte Rose se narodila do nebe...



Sarah Jane Young sleduje na Instagramu několik desítek tisíc lidí a její webové stránky jsou věnovány mateřství. Zřejmě i proto se truchlící žena rozhodla zveřejnit fotografie své mrtvé dcery s poselstvím pro jiné ženy v podobné situaci.



„Tvůj život byl krátký, příliš krátký. Ukázala jsi mi, že srdce matky nikdy nemůže být úplně plné, vždy se najde dost místa na další děťátko. Cítím se zlomená, zlomení jsme my všichni a věř mi, že nikdy neuplyne ani jeden den, kdy bych na tebe nemyslela. Moje láska, to spojení mezi námi, se ani nedá změřit. Láska matky ke svým dětem je nezměrná. Milujeme tě a napořád tě budeme mít v srdci, na věky věků. Odpočívej v pokoji, miláčku, náš malý anděli. Navždy tvá maminka, tatínek a tvoje velká sestřička Mia Grace.“

