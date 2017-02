BÁBOVKY: tatranková, mramorová, šlehačková, banánová, třená a jako BONUS jedna slaná!

Mramorová bábovka - hrnkový recept

Co budete potřebovat: 1 hrnek = 200 ml, 1 lžíce = rovná, středně velká forma na bábovku, 1 a 3/4 hrnku polohrubé mouky, 1 hrnek pískového cukru, 1 hrnek mléka, 3/4 kostky Hery nebo másla, 4 vejce, 1 vanilkový cukr, 2-3 lžíce kakaa, 4 lžičky kypřícího prášku do pečiva, strouhaná kůra z 1/2 citronu, tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy moučkový cukr na posypání.

Postup:



Z vajec oddělíme bílky a vyšleháme tuhý sníh. Tuk utřeme do pěny, postupně přidáváme žloutky, cukr a třeme, až hmota zhoustne a nabude.

Potom po lžících vmícháme prosátou mouku s práškem do pečiva, citronovou kůru a mléko.

Nakonec opatrně vmícháme tuhý sníh. Asi třetinu těsta oddělíme a obarvíme prosátým kakaem. Do vymazané a vysypané formy vlijeme světlé těsto, pak tmavé, které lžící obrácíme do světlého.

Asi do 3/4 naplněnou formu vložíme do vyhřáté trouby na 180° C a pečeme asi 50 minut.

Upečenou bábovku necháme chvíli chladnout, pak ji vyklopíme na mřížku. Před podáváním ji posypeme moučkovým cukrem a rozkrájíme.