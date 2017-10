4 VIDEORECEPTY na SKVĚLÉ PEČENÉ BRAMBORY: Ty budete chtít určitě VYZKOUŠET!

Máte rádi pečené brambory? Ne? Až uvidíte tyto recepty, tak určitě změníte názor. Jsou totiž naprosto luxusní a jednoduché na přípravu. Jediné, co je zdlouhavé, je pečení brambor. Ale ten výsledek stojí ve všech čtyřech případech za to.

Podívejte na video a nebo do galerie, jak se tyto skvělé recepty připravují. Je to jednoduché a skvělá večeře je za hodinku a půl hotová. Na své v našich receptech přijdou i ti, co zrovna nemilují maso. A vaší fantazii se meze nekladou, takže je můžete upravovat dle libosti a chuti.

