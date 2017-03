10 NEUVĚŘITELNÝCH MATEK: Seznamte se s jejich osudy, jsou vážně šokující!

Možná jste si myslela, že s dvěma dětmi tři roky po sobě máte nárok na metál Matka roku... My vás ale vyvedeme z omylu, toto je v porovnání s tím, co dokázaly ženy z našeho článku, procházka růžovým sadem. V galerii najdete přehled deseti matek, jejichž životy jsou vážně šokující, s většinou z nich by neměnila žádná soudná žena...

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!